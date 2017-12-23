С поста президента РФС.

На следующей неделе Виталий Мутко может покинуть пост президента Российского футбольного союза. Решение будет принято 26 декабря исполкомом организации, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников издания, отставка будет добровольной, однако решился на нее спортивный функционер под "давлением" со стороны Международной федерации футбола (FIFA) в связи с допинговым кризисом.

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) ввел в отношении Мутко пожизненный запрет на "участие в любой форме во всех будущих Олимпийских играх". Подобные меры возможны и со стороны FIFA.

Предполагается, что место Виталия Мутко в РФС займет генеральный директор оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин.

Виталий Мутко с 2016 года занимает должность заместителя председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На посту президента Российского футбольного союза он находился с 2005-го по 2009-й, а затем вернулся на него в 2015 году, напоминает "Уралинформбюро".