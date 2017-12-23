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Собчак пожалуется в Генпрокуратуру на вице-премьера Рогозина22 декабря в 13:00

Из-за "утопленной" таксы.

Потенциальный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак намерена подать заявление в Генпрокуратуру на вице-премьера Дмитрия Рогозина. Поводом для обращения стал показ 20 декабря сербскому президенту Александру Вучичу новой разработки российских ученых. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-пункте штаба журналистки.

На своем предвыборном сайте Собчак выложила видео, в котором комментирует эксперимент со специальной жидкостью - в ней разработчики под прицелом видеокамер "топят" собаку. Телеведущая заявила, что чиновники, возможно, совершили уголовное преступление.

"20 декабря президент подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. И в этот же день вице-премьер Рогозин продемонстрировал президенту Сербии "передовую российскую технологию". Я думаю, что все уже видели ролик, как живую таксу натурально топят в какой-то специальной жидкости, якобы обогащенной кислородом", - возмущается экс-ведущая проекта "Дом-2".

По ее словам, досмотреть видео с демонстрацией разработки, позволяющей дышать под водой, она не смогла. Глядеть на собаку-ихтиандра она не советует и другим. При этом цитирует обновленную версию закона, в котором теперь прописано, что жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье и совершенное группой лиц по предварительному сговору, да еще и с публичной демонстрацией в СМИ наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

"Все это дурное телепредставление имеет смысл проверить на предмет нарушения закона. Именно об этом меня просят сотни возмущенных людей, и именно поэтому я готовлю заявление в прокуратуру", - подчеркивает Собчак.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
валентина 22 декабря в 17:54

собчак надо судить за то что она оскорбляет свой народ.радуется санкциям против нашей страны. обозвала передачу соловьева общественным туалето и за многое другое. за то что призвала кремль слушаться вашингтона

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