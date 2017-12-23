У свердловского минздрава - новый глава22 декабря в 14:59
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Назначенный Куйвашевым.
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев назначил министром здравоохранения региона главного фтизиатра области - руководителя противотуберкулезного диспансера Андрея Цветкова. Соответствующий указ губернатор подписал 22 декабря, передает "Уралинформбюро".
В ходе рабочей встречи с назначенным министром губернатор обозначил ряд задач по развитию сферы здравоохранения. Отметив, что они направлены на выполнение поручений президента России.
"Прошу вас особое внимание уделить реализации программы доступности медицинской помощи – строительству и оснащению общеврачебных практик, ФАПов. И самая главная задача – это привлечение специалистов в учреждения здравоохранения. Мы приняли соответствующую программу, у нас сегодня есть средства для обеспечения жильем специалистов не только в селе, но и в малых, и в средних городах. Надеюсь, что мы за пять лет вопрос закрепления медицинских кадров решим", – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Андрей Цветков отметил, что ему предстоит непростая, но интересная работа. "Мы должны использовать наши наработки, чтобы двигаться вперед. Становиться лучше, доступнее, понятнее нашим гражданам", – сказал он.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала, Андрей Цветков родился в Свердловске, окончил Уральский государственный мединститут. Работал в медучреждениях Свердловской области, в том числе медбратом выездной бригады станции скорой помощи, врачом, затем главврачом клиник в свердловских муниципалитетах. Андрей Цветков - кандидат медицинских наук, с 2012 года возглавляет областной противотуберкулезный диспансер.
На посту главы минздрава Цветков сменил Игоря Трофимова, который возглавлял ведомство с мая 2016 года, после того как в отставку ушел его предшественник Аркадий Белявский.
Перед назначением Цветкова губернатор Евгений Куйвашев встретился с Игорем Трофимовым, до этого момента исполнявшим обязанности главы ведомства, и сообщил ему о возвращении в "родное учреждение", в котором он проработал 20 лет.
"Претензий к вам как к руководителю нет. И мы посчитали, что вам нужно, что называется, быть ближе к земле. Вы переходите на работу в Областную клиническую больницу – там есть, чем заняться, где применить ваши опыт и знания", – сказал губернатор.
Ранее "Уралинформбюро" прогнозировало отставку Игоря Трофимова. В сентябре агентству стало известно, что глава региона ищет нового министра "здоровья", правительство составило шорт-лист из кандидатур, в котором Трофимов не значился.
Свое недовольство этим министром недавно демонстрировали и депутаты Заксобрания области: в ходе планирования бюджета на 2018 год они "разворачивали" многие предложения главы ведомства.
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