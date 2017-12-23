Единороссы назвали главного "медведя" на Урале22 декабря в 15:27
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И сократили число МКС.
Руководителем межрегионального координационного совета (МКС) "Единой России" в УрФО стал Иван Квитка. Решение принято на заседании президиума Генсовета партии, на котором единороссы изменили структуры МКС.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе партии, Генсовет "привязал" МКС к восьми федеральным округам страны. В частности, объединены Уральский МКС (в состав которого входили Свердловская и Тюменская области, ХМАО и ЯНАО) и МКС Челябинской и Курганской областей. Ранее "нарезка" МКС совпадала с территориальными группами на выборах в Госдуму.
"В настоящее время работу региональных отделений партии координируют 26 МКС, и, хотя существующая нарезка в свое время себя оправдала, сейчас мы считаем ее несколько громоздкой. После обсуждения с секретарями было принято решение укрупнить МКС – с 26 до 8, ровно по количеству федеральных округов", – пояснил и.о. секретаря Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Согласно решению партии, Центральный МКС возглавил Виктор Дзюба, Северо-Западный МКС – Сергей Петров, Южный МКС – Константин Бахарев, Северо-Кавказский МКС – Зураб Макиев, Приволжский МКС – Вячеслав Тимченко, Уральский МКС – Иван Квитка, Сибирский МКС – Виктор Зубарев, Дальневосточный МКС – Сергей Сопчук.
Первым замом Квитки назначен председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш. Он будет отвечать за решение электоральных задач и партстроительство. Кроме того, у руководителя МКС будет четыре заместителя, в том числе, из свердловского парламента.
Помогать Квитке взаимодействовать с депутатскими объединениями будет депутат ЗакСо Свердловской области и руководитель фракции ЕР Елена Чечунова, за агитационно-пропагандистскую работу и деятельность идеологических платформ партии ответственным назначен депутат Госдумы от Среднего Урала Алексей Балыбердин. Реализацией партпроектов займется депутат ЗакСо ЯНАО Виктор Казарин, за работу с молодежью, спорт и волонтеров будет отвечать член политсовета Югры Эдуард Исаков.
Функции новых советов останутся прежними: аналитическая работа и участие в переговорах с местными элитами.
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