От "Уралинформбюро".

Уходящий год оказался урожайным на криминальные события в уральской столице. Громкие приговоры, резонансные задержания, массовые эвакуации и грандиозный поджог. Мы предлагаем вспомнить все.

Чиновник года

В конце февраля главу Верх-Исетского района Александра Бреденко увезли на допрос в следственное управление. Этому предшествовали обыски в рабочем кабинете чиновника.

Как позже выяснилось, он получил "на лапу" 150 тысяч рублей от одного из коммерсантов. За эту сумму Бреденко обещал помощь при исполнении муниципального контракта по санобслуживанию территории Верх-Исетского района.

Подсудимый настаивал на том, что эти деньги предназначались на покупку цветов и конфет сотрудницам на 8 марта. В августе его отправили за решетку на 3 года.



Фото: администрация Екатеринбурга

Силовик года

Один из самых противоречивых приговоров уходящего года был вынесен бывшему милиционеру из Дагестана Арсену Байрамбекову, который пытался создать "армию зомби". В марте Верхнепышминский горсуд за убийство 6 человек отправил его в колонию на 13 лет, хотя наблюдатели за процессом не исключали пожизненного наказания.

В 2003 и 2010 годах Байрамбеков совершил два заказных убийства. Его жертвами стали екатеринбургские бизнесмены.

Позднее бывший силовик увлекся оккультизмом. Чтобы обрести силу, он принес в жертву четырех человек. Убийства были совершены по специальному обряду в лесу под Среднеуральском. Экспертиза признала его вменяемым.

Экс-милиционер посчитал приговор слишком жестким и обжаловал его. Однако облсуд не пошел на уступки.

Убийство года

В апреле жителей Верхней Пышмы и Екатеринбурга потрясла новость о жестоком убийстве 30-летней Ирины Вахрушевой. Женщина направлялась в гости к подруге в соседний двор, когда на нее напал бывший сотрудник МЧС Алексей Фалькин.

Женщина пыталась сопротивляться и ударила насильника по голове бутылкой вина, которую несла к подруге. Это разозлило мужчину, и он нанес своей жертве 40 ножевых ранений. Чтобы замести следы преступления, он вырезал ей половые органы, а тело вывез в лес в районе Серовского тракта.

На след преступника удалось выйти благодаря камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали странное передвижение его авто. Во время осмотра машины полицейские заметили капли крови в багажнике, которая затекла под коврик.

У Ирины остался пятилетний сын.



Фото: личная страница Ирины Вахрушевой в ok.ru

Покемонолов года

В мае Верх-Исетский райсуд огласил приговор прославившемуся на всю страну блогеру Руслану Соколовскому, который ловил покемонов в Храме-на-Крови. Он получил 3,5 года условно, однако позже Свердловский облсуд скостил срок до 2 лет.

Про Соколовского заговорили еще летом 2016 года, когда он выложил на свой канал в YouTube провокационный ролик. Интернет-пользователей возмутили язвительные комментарии, которыми блогер снабдил видео.

В ходе расследования оказалось, что за 3 года Соколовский разместил на видеохостинге 9 роликов с признаками экстремизма.

Мать года

В начале декабря Ленинский райсуд поставил точку в деле жительницы Асбеста Елены Кордюковой, которая травила детей крысиным ядом. Она получила 18 лет 6 месяцев колонии общего режима.

История началась в 2005 году. Кордюкова травила годовалого сына препаратом, содержащим крысиный яд. Мальчик скончался через некоторое время. В 2012 году женщина поступила аналогичным образом с другим годовалым сыном. Ребенка не стало в апреле 2015 года.

Хладнокровные убийства вскрылись после того, как 8-летний сын свердловчанки попал в реанимацию. Врачи обнаружили в его крови следы крысиного яда. Женщина попыталась оправдаться, заявив, что давала препарат в лечебных целях. Однако вскоре выяснилось, что дозировка превышала допустимую в 30 раз.

"Телефонисты" года

В сентябре по Екатеринбургу прокатилась волна налетов на салоны сотовой связи. Неизвестные практически ежедневно выносили гаджеты из "Евросети", "Связного", "МегаФона" и "Билайна".

Налетчиками оказались молодые люди 15, 17 и 24 лет. Установлена их причастность к совершению 11 краж.



Фото: Николай Седых, vk.com/incekb

Пироман года

В начале осени мощный пожар в центре города устроил ирбитчанин Денис Мурашов. Он погрузил в свой УАЗ бочки и баллоны с горючим и, по его словам, "поехал в кино".

На полной скорости Мурашов протаранил входную группу ККТ "Космос" и затем поджег свой автомобиль. Таким образом мужчина выразил протест против показа фильма "Матильда".

Экспертиза признала ирбитчанина невменяемым. В конце декабря суд отправил его на лечение в психбольницу.

Лжеминеры года

Осенью российские мегаполисы накрыло цунами телефонных лжеминирований. Ежедневно атакам подвергались правительственные здания, школы, автовокзалы, торговые центры и другие объекты.

Екатеринбург "минировали" несколько раз. Самая масштабная волна зафиксирована 29 сентября, когда под удар попало почти 150 объектов. Звонки продолжались сутки. Взрывных устройств найдено не было.

По версии некоторых экспертов, таким образом власти проверяли готовность силовых структур к чрезвычайным происшествиям.

Адвокат года

В конце октября был задержан адвокат Борис Искандарян. По данным следствия, он требовал несколько миллионов рублей у родственников мужчины, подозреваемого в приобретении и хранении наркотиков. Взамен юрист обещал освободить его от уголовной ответственности.

Искандаряна взяли с поличным при получении части взятки. В настоящее время он находится в СИЗО.



Фото: Борис Искандарян, Facebook.com