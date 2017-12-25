В свой список.

До конца января 2018 года администрация президента США Дональда Трампа представит Конгрессу так называемый "Кремлевский доклад", который представляет собой список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти. Шорт-лист "плохих парней" предусмотрен законом "О противодействии противникам США посредством санкций", подписанным американским лидером в августе, передает "Уралинформбюро".

Как сообщил бывший главный координатор санкционной политики Госдепа США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид, список не должен быть слишком большим и включать людей, "реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии".

По его словам, попадание в этот список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены санкции.

"Полагаю, что фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями, например, финансовыми", - приводит "Коммерсант" слова Фрида.

Он также отмечает, что сам факт попадания в этот список увеличивает риск введения против его фигурантов каких-либо ограничительных мер. По его словам, к составлению доклада причастны Министерство финансов, Госдепартамент и ряд других ведомств.

"Этот доклад - ответ США, и прежде всего американского Конгресса, на то, что произошло в 2016 году, когда Россия вмешалась в наши выборы. И не только в наши, но и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины", - отметил он.

Дэниел Фрид указал, что в случае внесения какого-либо лица в Список граждан особых категорий американским физическим и юридическим лицам запрещается сотрудничать с ним, включая любые финансовые отношения. "Люди, в отношении которых введены санкции, более не смогут обладать банковскими счетами в долларах или счетами в другой валюте, если транзакции банка, хранящего их сбережения, идут через США. Они лишаются доступа ко всему, что связано с финансовой системой США", - уточнил он.

Также он отметил, что список может и не быть публичным полностью. По данным Фрида, в список "плохих парней" не должны попасти глава российского МИДа Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, так как это не соответствует предназначению доклада.

"Я бы не рекомендовал администрации вносить таких людей в список. Скорее всего, они сконцентрируются на выявлении людей из близкого круга президента, причастных к противозаконным схемам и действиям", - добавил Фрид.