×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Главу Парижа прокуратура отправит в отставкуСегодня в 15:34

  • Текст

Из-за 60 тысяч рублей.

Прокуратура Нагайбакского района требует отправить в отставку руководителя Парижского сельского поселения. Ведомство нашло в действиях главы признаки коррупции. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что глава парижской администрации заключил с собой как с физическим лицом три муниципальных контракта на общую сумму более 60 тысяч рублей.

"В данных договорных правоотношениях имеет место совпадение в одном лице заказчика и исполнителя, что влечет за собой возникновение конфликта интересов, о возможности возникновения которого глава в установленном законом порядке не сообщил", – рассказали в южноуральском надзорном ведомстве.

Своими действиями чиновник нарушил два закона: "О противодействии коррупции" и "Об общих принципах организации местного самоуправления".

Прокуратура обратилась к районному Совету депутатов с предложением провести свою проверку и рассмотреть вопрос об удалении в отставку главы Парижа. Инициативная группа выдвинута предложение об отставке градоначальника. Копия решения направлена губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, он и должен поставить точку в этом вопросе.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×