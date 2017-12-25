Главу Парижа прокуратура отправит в отставкуСегодня в 15:34
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Из-за 60 тысяч рублей.
Прокуратура Нагайбакского района требует отправить в отставку руководителя Парижского сельского поселения. Ведомство нашло в действиях главы признаки коррупции. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Установлено, что глава парижской администрации заключил с собой как с физическим лицом три муниципальных контракта на общую сумму более 60 тысяч рублей.
"В данных договорных правоотношениях имеет место совпадение в одном лице заказчика и исполнителя, что влечет за собой возникновение конфликта интересов, о возможности возникновения которого глава в установленном законом порядке не сообщил", – рассказали в южноуральском надзорном ведомстве.
Своими действиями чиновник нарушил два закона: "О противодействии коррупции" и "Об общих принципах организации местного самоуправления".
Прокуратура обратилась к районному Совету депутатов с предложением провести свою проверку и рассмотреть вопрос об удалении в отставку главы Парижа. Инициативная группа выдвинута предложение об отставке градоначальника. Копия решения направлена губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, он и должен поставить точку в этом вопросе.
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