Из-за 60 тысяч рублей.

Прокуратура Нагайбакского района требует отправить в отставку руководителя Парижского сельского поселения. Ведомство нашло в действиях главы признаки коррупции. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что глава парижской администрации заключил с собой как с физическим лицом три муниципальных контракта на общую сумму более 60 тысяч рублей.

"В данных договорных правоотношениях имеет место совпадение в одном лице заказчика и исполнителя, что влечет за собой возникновение конфликта интересов, о возможности возникновения которого глава в установленном законом порядке не сообщил", – рассказали в южноуральском надзорном ведомстве.

Своими действиями чиновник нарушил два закона: "О противодействии коррупции" и "Об общих принципах организации местного самоуправления".

Прокуратура обратилась к районному Совету депутатов с предложением провести свою проверку и рассмотреть вопрос об удалении в отставку главы Парижа. Инициативная группа выдвинута предложение об отставке градоначальника. Копия решения направлена губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, он и должен поставить точку в этом вопросе.