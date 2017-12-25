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В Екатеринбурге за президента смогут проголосовать в психушках Сегодня в 16:38

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И СИЗО.

На выборах 2018 года жители уральской столицы смогут проголосовать даже в аэропорту. Для этого в Кольцово откроют специальный временный участок.

Всего в Екатеринбурге будет образовано 23 временных участка, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации города. Шесть участков расположатся в Верх-Исетском районе, по два - в Железнодорожном, Кировском и Чкаловском районах, по четыре - в Ленинском и Орджоникидзевском, три - в Октябрьском.

Их наличие позволит россиянам волеизъявиться в больницах (в том числе и психиатрических, а также в онкоцентре и противотуберкулезном диспансере), изоляторах временного содержания и в аэропорту. "Работа временных участков - это возможность реализовать свое избирательное право гражданам, которые 18 марта 2018 года будут находиться вне места своего жительства", - подчеркнули в горизбиркоме.

Избиратели смогут подать заявление о голосовании в наиболее удобном для них районе, чтобы лично повлиять на исход президентской кампании.

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