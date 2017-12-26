От трех дизайнеров.

Основанное хоккеистом Александром Овечкиным движение Putin Team определилось с фирменной символикой. Экипировка и сувенирная продукция будет разработана в трех вариантах. Авторами дизайна стали три финалиста конкурса, который проходил с 24 ноября по 15 декабря, передает "Уралинформбюро".

"В финал вышли три работы. Их авторами стали: Сергей Алферов, Николай Леванов и Валерий Хорохордин. Для последующего нанесения на экипировку и сувенирную продукцию движения было решено использовать все три варианта, за которые было отдано наибольшее количество голосов", - сообщается на сайте команды.

В голосовании приняли участие несколько десятков тысяч членов движения, а также эксперты - известные российские дизайнеры.

Нападающий клуба Washington Capitals Александр Овечкин основал движение в поддержку российского президента Владимира Путина в начале ноября. В него уже вошли многие выдающиеся спортсмены и медийные личности.

Ранее в Кремле поддержали инициативу хоккеиста. "Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа", - отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.