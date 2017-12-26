Если согласятся депутаты ЗакСо.

Депутатам Заксобрания Пермского края поступило предложение перекроить территорию региона. Внесенная на рассмотрение регпарламента инициатива предполагает преобразование Гремячинского городского поселения в городской округ, передает "Уралинформбюро".

В пояснительной записке утверждается, что реорганизация упростит систему муниципального управления, сделав ее понятнее для населения, а также обеспечит "эффективное решение наиболее значимых задач". Также отмечается, что появление нового ГО позволит снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления и повысит ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими финансовыми ресурсами.

Законопроект предусматривает формирование до января 2019 года органов управления городским округом: избрание на 5 лет думы, в которую войдут 15 депутатов, и назначение главы посредством конкурсных процедур.

Ранее создание городского округа было поддержано на публичных слушаниях, а также представительными органами Гремячинска и Гремячинского муниципального района, сообщает "Коммерсантъ". Аналогичные процессы стартовали в Краснокамске, Чайковском и Кизеле. Идут переговоры о создании городского округа на базе Чусового.