Которая "еще не выросла".

В Facebook под постом депутата екатеринбургской думы Ильи Лобова, в котором он обещает "следить за развитием" ЦПКиО и вносить предложения по развитию этого объекта, разгорелась горячая дискуссия. Затеял ее пользователь под именем Роман Шадрин - директор центрального парка культуры и отдыха уральской столицы, судя по описанию на странице. Он призвал народного избранника покаяться, "что нечистый попутал".

"Илья! А кто тебя неправду говорить научил? Ты ведь сначала на меня заяву написал. И даже был вроде удивлен, узнав что я и есть директор парка. А вызывалка-то и впрям еще не выросла. Я сам на комиссию пришел, так как я в ней состою. Будь мужиком, приходи в гости, покайся, что нечистый попутал. Посидим, поговорим, чаем угощу. И перестанешь гадости мне делать", - написал Шадрин (здесь и далее пунктуация и орфография автора - прим.ред.).



Скрин: Facebook

Удостоился упоминания еще один депутат - Константин Киселев, поддержавший позицию Лобова: "Костя! Хватит лебезить! У меня голос такой! Четко поставленный! А ты двуличный - КОНСТАНТИН!".

Перепалка в соцсети стала продолжением спора между Шадриным и Лобовым, который возник на заседании одной из комиссий гордумы 20 декабря, напоминает "Уралинформбюро". На ней обсуждалась ситуация в екатеринбургском парке, а в адрес руководства прозвучал ряд критических замечаний. Тема благоустройства городского объекта осталась открытой, так как от разговора директор ЦПКиО, являющийся также депутатом думы, в прямом смысле, ушел.

Аккаунт Романа Шадрина появился в соцсети недавно, при этом на странице нет ни сообщений, ни фотографий. Впрочем, коллеги депутата считают, что пишет лично директор ЦПКиО, так как "его легко опознать по манере общения".

Стоит отметить, что работа Романа Шадрина на посту директора главного парка уральской столицы достаточно давно вызывает недовольство горожан. Жители Екатеринбурга начали сбор подписей за смену директора ЦПКиО, потому что парк продолжает оставаться "провинциальным и убогим". Поводами для петиции стали жалобы екатеринбуржцев на установку на одной из аллей памятников, напоминающих надгробия, и запрет делать в парке фотографии.

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