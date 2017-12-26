Дума объявила конкурс.

В Курганской области добровольно сложил полномочия глава Частоозерского района Виктор Шаталин. Соответствующее заявление он сделал 26 декабря, районная дума приняла его отставку. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в аппарате администрации муниципального образования.

Как пояснила специалист мэрии Екатерина Новоселова, сегодня же дума объявила о поиске подходящей кандидатуры на вакантный пост. Заявки от претендентов конкурсная комиссия начнет принимать в канун нового года - 29 декабря 2017 года. Завершат прием документов 22 января 2018 года. Отбор соискателей запланирован на конец февраля.

Временно исполнять обязанности главы будет его первый заместитель Владимир Гончар.