Инициативная группа из 668 человек.

В 57-м павильоне ВДНХ 26 декабря инициативная группа из 668 человек выдвинула действующего президента России Владимира Путина на четвертый президентский срок.

В инициативную группу вошли известные деятели культуры и искусства, политики и общественники, передает "Уралинформбюро". Все они единогласно подняли в поддержку Путина таблички "Сильный президент — сильная Россия".

Кандидат в президенты в процедуре выдвижения не участвовал. Впрочем, об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предупредил заранее, объяснив отсутствие Владимира Путина загруженным графиком. По закону его участие в подобном мероприятии не требуется, напоминают "Ведомости".

Вскоре Владимир Путин подаст документы в ЦИК, а затем начнется сбор подписей за его кандидатуру. Как самовыдвиженцу, ему необходимо собрать 300 тысяч автографов граждан.

На пост президента России уже претендует: Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, крановщица металлургического завода "Петросталь" Наталья Лисицына, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, самовыдвиженец Сергей Полонский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

26 декабря также документы в ЦИК подала "кандидат против всех" Ксения Собчак. Она выдвигается от партии "Гражданская инициатива" и ей придется собрать 100 тысяч подписей.