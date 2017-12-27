×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


МИД: россиян ждут проблемы на границе с УкраинойСегодня в 09:48

  • Текст

От поездок лучше воздержаться.

Российский МИД предупреждает граждан своей страны, желающих посетить Украину в ближайшее время, о возможных проблемах на границе с соседним государством. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

По данным министерства, у россиян могут возникнуть трудности в путешествии во время прохождения пограничного контроля из-за дополнительных требований, которые предъявляют к гражданам РФ органы Госпогранслужбы Украины.

"От граждан нашей страны при следовании на Украину планируется требовать предоставления ее компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории страны. Принимая во внимание неконструктивные действия Киева, а также во избежание возможных провокаций рекомендуем перед поездкой на Украину уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины", - говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве отмечают, что Москва несколько раз запрашивала Киев о характере и порядке применения к гражданам России ранее обнародованных украинской стороной нововведений. Однако ответа до сих пор не получено, а это противоречит как действующему межправительственному соглашению о безвизовых поездках граждан от 1997 года, так и "принципам цивилизованного общения государств".

С 1 января 2018 года ужесточится процедура въезда граждан России на территорию Украины. Помимо объяснения целей визита и обязательного общения с представителями спецслужб нужно будет еще и сдавать отпечатки пальцев.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Как Винницкий в воду смотрел?

Как Винницкий в воду смотрел?

К выборам.

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×