От поездок лучше воздержаться.

Российский МИД предупреждает граждан своей страны, желающих посетить Украину в ближайшее время, о возможных проблемах на границе с соседним государством. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

По данным министерства, у россиян могут возникнуть трудности в путешествии во время прохождения пограничного контроля из-за дополнительных требований, которые предъявляют к гражданам РФ органы Госпогранслужбы Украины.

"От граждан нашей страны при следовании на Украину планируется требовать предоставления ее компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории страны. Принимая во внимание неконструктивные действия Киева, а также во избежание возможных провокаций рекомендуем перед поездкой на Украину уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины", - говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве отмечают, что Москва несколько раз запрашивала Киев о характере и порядке применения к гражданам России ранее обнародованных украинской стороной нововведений. Однако ответа до сих пор не получено, а это противоречит как действующему межправительственному соглашению о безвизовых поездках граждан от 1997 года, так и "принципам цивилизованного общения государств".

С 1 января 2018 года ужесточится процедура въезда граждан России на территорию Украины. Помимо объяснения целей визита и обязательного общения с представителями спецслужб нужно будет еще и сдавать отпечатки пальцев.