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У следователей нет вопросов к диплому экс-главы КрасноуральскаСегодня в 14:07

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Но документ, вероятно, липовый.

У свердловских следователей нет претензий к бывшему главе городского округа Красноуральск Вячеславу Грибову. Ранее чиновника заподозрили в подделке диплома о высшем образовании, передает "Уралинформбюро".

Проверку подлинности документа в начале декабря начали уральские следователи. Документы в ведомство поступили из полиции.

Как сообщили агентству в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, проверка диплома Грибова завершена, в возбуждении дела отказано "в связи с неустановлением причастности" чиновника к инциденту, а "материалы по изготовлению и использованию поддельного диплома выделены и направлены в полицию".

Полиции предстоит провести проверку по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".

Стоит отметить, что проверку по поводу подлинности диплома о высшем образовании экс-мэра Красноуральска полиция Среднего Урала начала в сентябре. Не исключено, что именно из-за скандала с документом градоначальник 19 сентября подал в отставку.

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