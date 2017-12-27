У следователей нет вопросов к диплому экс-главы КрасноуральскаСегодня в 14:07
- Текст
Но документ, вероятно, липовый.
У свердловских следователей нет претензий к бывшему главе городского округа Красноуральск Вячеславу Грибову. Ранее чиновника заподозрили в подделке диплома о высшем образовании, передает "Уралинформбюро".
Проверку подлинности документа в начале декабря начали уральские следователи. Документы в ведомство поступили из полиции.
Как сообщили агентству в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, проверка диплома Грибова завершена, в возбуждении дела отказано "в связи с неустановлением причастности" чиновника к инциденту, а "материалы по изготовлению и использованию поддельного диплома выделены и направлены в полицию".
Полиции предстоит провести проверку по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".
Стоит отметить, что проверку по поводу подлинности диплома о высшем образовании экс-мэра Красноуральска полиция Среднего Урала начала в сентябре. Не исключено, что именно из-за скандала с документом градоначальник 19 сентября подал в отставку.
Ранее по теме:
Следователи проверят диплом экс-главы Красноуральска
Глава Красноуральска Вячеслав Грибов покидает свой пост
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:16
Застройщика ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге взяли под стражу
На 2 месяца.Сегодня в 18:16
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.Сегодня в 18:12
"Зяблицев-Фонд" продолжает поздравлять екатеринбуржцев
Концертами и подарками.Сегодня в 18:07
Екатеринбург не просыхает: вслед за Уралмашем затопило Эльмаш
Улицу Фрезеровщиков перекрыли.Сегодня в 18:01
Минфин обнародовал данные о зарплатах федеральных чиновников
Но не всех.Сегодня в 17:55
Табакова не вводили в искусственную кому
Утверждают вице-мэр Москвы и глава МХТ.Сегодня в 17:47
На Южном Урале рецидивист сломал шею приятелю и закопал его в лесу
За то, что тот назвал его "крысой".Сегодня в 17:38
В Югре закончились прения по делу о югорской автокатастрофе
Унесшей жизни 12 человек.Сегодня в 17:21
В Тюмени ищут женщину с желтым зубом
Ограбила ребенка.Сегодня в 17:14
На Барбадосе застрелили кузена Рианны
Накануне он праздновал с певицей Рождество.Сегодня в 17:08
Облсуд не выпустил челябинского депутата из СИЗО
Он пробудет там до 11 февраля.Сегодня в 17:08
Нефтегазовую промышленность Ямала обеспечат дополнительной электромощностью
При необходимости.Сегодня в 17:05
Школьный психолог до смерти избил больного туберкулезом собутыльника
Пили из одного стакана.Сегодня в 17:00
Напавший на судью южноуралец арестован
На два месяца.Сегодня в 16:59
Автомобилисты Екатеринбурга отдохнут 1 января от общественного транспорта
Ранним утром.
Главные новости
- Сегодня в 17:38В Югре закончились прения по делу о югорской автокатастрофе
- Сегодня в 16:42Дёмин призвал бойкотировать незаконную "зебру" на площади 1905 года
- Сегодня в 15:46Уральские археологи тормознули стройку "Эрмитаж-Урал"
- Сегодня в 15:08За открывшим стрельбу экс-директором московской фабрики следит киллер
- Сегодня в 14:00Уральские риелторы обжалуют штраф УФАС
Аналитика
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.
Как Винницкий в воду смотрел?
К выборам.
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.