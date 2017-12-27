Его получит Вегнер.

Депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера лишат партбилета. О "срочном указании из Москвы" парламентарий рассказал на своей странице в Facebook, передает "Уралинформбюро". По словам Вегнера, собрание по поводу его исключения из партии назначено на 27 декабря.

"Подарок мне от КПРФ на новый год. Только что пригласили меня. Я отдал КПРФ достаточно сил, времени и денег, времени жальче всего - оно не возвращается. Но для меня интересы жителей Свердловской области стоят выше партийных интересов, особенно если интересы партии путаются с интересами кучки бюрократов, а помогать родному региону я могу всегда и без всяких должностей", - прокомментировал свое возможное исключение из партии Вегнер (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

К такому повороту событий свердловский депутат, скорее всего, был готов. О его выдворении из партии коллеги Вегнера говорили еще в сентябре текущего года. Поводом послужило "неверное" голосования коммуниста на губернаторских выборах. Галочку в бюллетене он поставил не напротив фамилии кандидата от КПРФ Алексея Парфенова, а рядом с именем Евгения Куйвашева, выдвинутого "Единой Россией".

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