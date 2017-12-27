Путин лично подал документы в ЦИКСегодня в 16:55
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Центризбирком не отказал.
Российский ЦИК принял у Владимира Путина документы, необходимые для выдвижения на пост главы государства в марте 2018 года. В Центризбирком глава государства приехал лично, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кремля.
Документы у российского лидера приняли сотрудники рабочей группы комиссии во главе с Александром Клюкиным. После завершения процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.
Как сообщалось ранее, 26 декабря собрание инициативной группы избирателей поддержало самовыдвижение Путина на выборах президента РФ.
Теперь для официальной регистрации главе государства, как самовыдвиженцу, нужно собрать 300 тысяч подписей. Этим займутся члены инициативной группы.
В Центризбирком предоставить автографы граждан нужно до 7 января.
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