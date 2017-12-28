Мутко лишился еще одного поста27 декабря в 19:23
- Текст
Вновь "футбольного".
Вице-премьер РФ Виталий Мутко 27 декабря покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия 2018". Организация отвечает за подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году, передает "Уралинформбюро".
В оргкомитете чемпионата место Мутко теперь займет временный глава Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин. Одновременно он будет представлять Россию в Международной федерации футбола (ФИФА).
"Оргкомитет "Россия-2018" с сожалением принял новость о решении Виталия Мутко покинуть пост председателя организации. Изменения в руководстве оргкомитета никак не скажутся на ходе подготовки ЧМ-2018", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу организации.
По словам представителей оргкомитета, Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности зампредседателя правительства РФ. В организации напомнили, что главная их цель – проведение мундиаля на самом высоком уровне "для гостей и участников".
Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, а также Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.
Как сообщалось ранее, вице-премьер России 25 декабря на полгода приостановил свою деятельность на посту руководителя РФС. Исполняющим обязанности стал гендиректор союза Александр Алаев.
До этого исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. В комитете заявили, что чиновник, будучи министром спорта, отвечал за провалы в борьбе с допингом и поэтому должен нести ответственность.
Ранее по теме:
Виталий Мутко заслужил благодарность FIFA
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
27 декабря в 20:12
Стрелок с фабрики "Меньшевик" сдался властям
Добровольно.27 декабря в 20:01
Nissan в России отзывает свыше 100 тысяч авто
Подушки безопасности могут рвануть.27 декабря в 19:48
Биолог из МГУ нашел способ уничтожения онкологии
Раковые клетки уморят голодом.27 декабря в 19:23
Мутко лишился еще одного поста
Вновь "футбольного".27 декабря в 18:53
Экс-директор московской фабрики сбежал от силовиков
Стрелка ищут полиция и Росгвардия.27 декабря в 18:50
Екатеринбургские лыжники пробегут 2025 метров
На "Лыжни России-2018".27 декабря в 18:44
Совфед России сбросил мусор на муниципалитеты
Поправив закон об отходах.27 декабря в 18:16
Застройщика ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге взяли под стражу
На 2 месяца.27 декабря в 18:16
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.27 декабря в 18:12
"Зяблицев-Фонд" продолжает поздравлять екатеринбуржцев
Концертами и подарками.27 декабря в 18:07
Екатеринбург не просыхает: вслед за Уралмашем затопило Эльмаш
Улицу Фрезеровщиков перекрыли.27 декабря в 18:01
Минфин обнародовал данные о зарплатах федеральных чиновников
Но не всех.27 декабря в 17:55
Табакова не вводили в искусственную кому
Утверждают вице-мэр Москвы и глава МХТ.27 декабря в 17:47
На Южном Урале рецидивист сломал шею приятелю и закопал его в лесу
За то, что тот назвал его "крысой".27 декабря в 17:38
В Югре закончились прения по делу о югорской автокатастрофе
Унесшей жизни 12 человек.
Главные новости
- 27 декабря в 18:53Экс-директор московской фабрики сбежал от силовиков
- 27 декабря в 17:38В Югре закончились прения по делу о югорской автокатастрофе
- 27 декабря в 16:42Дёмин призвал бойкотировать незаконную "зебру" на площади 1905 года
- 27 декабря в 15:46Уральские археологи тормознули стройку "Эрмитаж-Урал"
- 27 декабря в 14:00Уральские риелторы обжалуют штраф УФАС
Аналитика
"Энергетические" традиции на Новый год
Из поколения в поколение.
Как Винницкий в воду смотрел?
К выборам.
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.