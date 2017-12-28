Вновь "футбольного".

Вице-премьер РФ Виталий Мутко 27 декабря покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия 2018". Организация отвечает за подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году, передает "Уралинформбюро".

В оргкомитете чемпионата место Мутко теперь займет временный глава Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин. Одновременно он будет представлять Россию в Международной федерации футбола (ФИФА).

"Оргкомитет "Россия-2018" с сожалением принял новость о решении Виталия Мутко покинуть пост председателя организации. Изменения в руководстве оргкомитета никак не скажутся на ходе подготовки ЧМ-2018", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу организации.

По словам представителей оргкомитета, Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности зампредседателя правительства РФ. В организации напомнили, что главная их цель – проведение мундиаля на самом высоком уровне "для гостей и участников".

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, а также Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

Как сообщалось ранее, вице-премьер России 25 декабря на полгода приостановил свою деятельность на посту руководителя РФС. Исполняющим обязанности стал гендиректор союза Александр Алаев.

До этого исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. В комитете заявили, что чиновник, будучи министром спорта, отвечал за провалы в борьбе с допингом и поэтому должен нести ответственность.

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