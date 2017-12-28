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Путин угостил Куйвашева шампанскимСегодня в 13:46

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В Кремлевском дворце.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина. В рамках праздничных мероприятий по случаю Нового года президент в Кремлевском дворце встретился с действующими и бывшими главами ряда регионов страны, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кремля.

Российский лидер формат встречи назвал "необычным": собрав политиков, которые сейчас возглавляют различные регионы, а так же тех, кто губернатором был ранее, он решил "показать преемственность".

"Чтобы вновь пришедшие молодые руководители, но уже все-таки опытные, могли опираться на то, что сделано их предшественниками, могли не только опираться, но и рассчитывать на вашу поддержку", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин оценил и работу прежних губернаторов: "Уже говорил, хочу повторить: вы работали в очень сложных условиях, много внутренних экономических проблем, связанных с падением цен на наши традиционные товары и с внешними ограничениями. И в целом все справились очень достойно со своими обязанностями, со своей работой"

Путин выразил надежду, что и дальше "старые" главы регионов будут "вносить вклад в развитие страны", а "новичкам" он просто пожелал успехов.

Пресс-служба Кремля не сообщила, кто именно из губернаторов присутствовал на встрече с президентом. Однако, кроме главы Среднего Урала, рядом с Путиным до начала Госсовета с бокалом шампанского в руке были замечены врио губернатора Омской области Александр Бурков, а также действующий и бывший руководители Прикамья - Максим Решетников и Виктор Басаргин.

Стоит напомнить, что Евгений Куйвашев 10 сентября 2017 года одержал победу на выборах губернатора Свердловской области, набрав 62,16% голосов. Это его второй срок в кресле главы региона.

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