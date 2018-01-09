Деньги перечислены в избирательный фонд.

В избирательный фонд Владимира Путина к данному моменту поступило свыше 400 миллионов рублей, 28 миллионов из которых перечислены кандидату в президенты от Свердловского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Такая информация размещена на сайте ЦИК РФ, передает "Уралинформбюро".

Из 400 миллионов путинского фонда уже потрачено более девяти миллионов рублей на изготовление и распространение агитационной продукции. На эти же цели ушла и часть средств от свердловчан – 660 тысяч 600 рулей.

Согласно информации из открытых источников, Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития создан в 2002 году, а с декабря 2012 года организацию возглавляет депутат Заксобрания Среднего Урала Александр Серебренников.

Стоит отметить, что такую же сумму (28 миллионов рублей) в избирательный фонд российского лидера внесли всероссийская политическая партия "Единая Россия", краснодарский фонд регионального сотрудничества, МГФ поддержки регионального сотрудничества и развития, а также Татарский ФПРСР.

Кроме того, на избирательный счет Владимира Путина, по данным ЦИК, поступили и пожертвования от граждан в размере 30 тысяч рублей.

По объему средств избирательный фонд Путина – самый большой. Следом идет кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с суммой около 200 миллионов рублей. Тройку лидеров замыкает кандидат от Партии роста Борис Титов, размер его фонда составил 20,7 миллиона рублей.

Кандидат "против всех" Ксения Собчак - на четвертом месте (19,4 миллиона рублей). За ней идет кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский (15 миллионов рублей).

Остальные кандидаты не собрали даже по миллиону рублей. Самый скромный избирательный фонд у вице-президента агрокомплекса "Мортадель" Эльвиры Агурбаш - 8 тысяч рублей.

Центризбирком России зарегистрировал 13 кандидатов в президенты России. Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года.