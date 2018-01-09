Не спортивный.

Российский вице-премьер Виталий Мутко займется подготовкой туристического саммита. Он возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной турорганизации ООН (ЮНВТО), которая пройдет в 2019 году в Санкт-Петербурге.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает "Уралинформбюро".

В оргкомитет также войдут замминистра культуры РФ Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, представители МИДа, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств, пишет "Коммерсант".

Стоит напомнить, что в конце прошлого года Виталий Мутко покинул пост главы оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия 2018". При этом ранее, 25 декабря, вице-премьер на шесть месяцев приостановил свою работу на месте руководителя Российского футбольного союза.

До этого исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. В комитете заявили, что чиновник, будучи министром спорта, отвечал за провалы в борьбе с допингом и поэтому должен нести ответственность.

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