×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Не футболом единым: Виталий Мутко получил новый постСегодня в 10:37

  • Текст

Не спортивный.

Российский вице-премьер Виталий Мутко займется подготовкой туристического саммита. Он возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной турорганизации ООН (ЮНВТО), которая пройдет в 2019 году в Санкт-Петербурге.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает "Уралинформбюро".

В оргкомитет также войдут замминистра культуры РФ Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, представители МИДа, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств, пишет "Коммерсант".

Стоит напомнить, что в конце прошлого года Виталий Мутко покинул пост главы оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия 2018". При этом ранее, 25 декабря, вице-премьер на шесть месяцев приостановил свою работу на месте руководителя Российского футбольного союза.

До этого исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. В комитете заявили, что чиновник, будучи министром спорта, отвечал за провалы в борьбе с допингом и поэтому должен нести ответственность.

Ранее по теме:
Мутко лишился еще одного поста
Виталию Мутко прочат скорую отставку

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×