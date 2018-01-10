Во время сбора подписей за Путина.

Среди активистов общественного движения "Волонтеры Победы", собирающих подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы, был замечен член избирательной комиссии Екатеринбурга с правом решающего голоса Эльдар Валиуллин. В новогодние каникулы он участвовал в сборе автографов, который проходил в одном из торговых центров уральской столицы, передает "Уралинформбюро".

Вопрос к члену муниципального избиркома Валиуллину возник из-за возможных противоречий его общественной активности с 36-й статьей федерального закона "О выборах Президента РФ", где говорится, что "участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций всех форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей не допускается".

Как сообщили "Уралинформбюро" инсайдеры, инициатива направить Валиуллина в места сбора подписей принадлежит главе Департамента внутренней политики администрации губернатора Свердловской области Антону Третьякову. Последний на эту тему с агентством общаться не стал.

Ситуацию прокомментировал глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров. Он заявил, что его коллеги имеют право присутствовать на акциях по сбору подписей в поддержку кандидатов на выборах любого уровня.

"Члены избиркома не имеют право собирать подписи. Под этим подразумевается, что они не могут вносить автографы граждан в подписной лист и удостоверять этот подписной лист. А стоять рядом и даже говорить: "А не хотите ли вы поставить подпись?" - они тоже могут, так как это даже не агитация. Если бы Валиуллин говорил: "Путин – самый лучший кандидат в президенты и я вам очень рекомендую поставить подпись за него" - вот это, конечно, агитация. И независимо от уровня выборов член избирательной комиссии с правом решающего голоса таким заниматься не может", - подчеркнул Захаров.

По словам собеседника агентства, он следит за общественной жизнью членов комиссии, и любые нарушения федерального законодательства с их стороны будут пресекаться.