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Путин подобрал Среднему Уралу 8 новых судей09 января в 18:19

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В Екатеринбурге будут работать лишь трое.

В районных суда Свердловской области появятся 8 новых судей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда, судьей Артемовской городской инстанции стала Ксения Сидякина, Ивдельского городского суда - Ольга Васильковская, судьей Первоуральского горсуда назначен Иван Антропов, Синарского районного суда - Татьяна Серебрякова.

Кроме того, Путин назначил Оксану Мамонтову судьей Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга, Юлию Голову - судьей Кировского райсуда, Наталью Барышникову - судьей Октябрьского райсуда, а судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила - Светлану Гурину.

Этим же указом глава государства продлил на 6 лет срок полномочий зампреда Свердловского областного суда по гражданским делам Владимира Дмитриева.

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