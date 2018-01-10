Куйвашев озвучил главные события 2018 года09 января в 19:40
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Их три.
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев назвал самые масштабные события текущего года для региона. Их, по мнению губернатора, три, передает "Уралинформбюро".
"Надеюсь, все отдохнули и набрались сил. Впереди у нас важный и интересный год, во многом судьбоносный. Особо отмечу три события", - написал 9 января в своем Instagram глава области.
Он отметил, что в 2018 году центральными событиями, как для региона, так и страны в целом, станут выборы президента РФ. Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область будет ответственно готовиться к этому политическому событию.
"Моя задача как губернатора - следить, чтобы выборы в нашем регионе проходили честно, законно, без нарушений, при полном соблюдении всех демократических процедур", - отметил он (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).
Также к ключевым событиям глава Среднего Урала отнес игры чемпионата мира по футболу и определение места проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025.
Кроме того, ежедневно будет проходить работа над запланированными проектами и программами, например, продолжится реализация плана "Пятилетка развития".
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