Их три.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев назвал самые масштабные события текущего года для региона. Их, по мнению губернатора, три, передает "Уралинформбюро".

"Надеюсь, все отдохнули и набрались сил. Впереди у нас важный и интересный год, во многом судьбоносный. Особо отмечу три события", - написал 9 января в своем Instagram глава области.

Он отметил, что в 2018 году центральными событиями, как для региона, так и страны в целом, станут выборы президента РФ. Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область будет ответственно готовиться к этому политическому событию.

"Моя задача как губернатора - следить, чтобы выборы в нашем регионе проходили честно, законно, без нарушений, при полном соблюдении всех демократических процедур", - отметил он (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

Также к ключевым событиям глава Среднего Урала отнес игры чемпионата мира по футболу и определение места проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025.

Кроме того, ежедневно будет проходить работа над запланированными проектами и программами, например, продолжится реализация плана "Пятилетка развития".