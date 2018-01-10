Собирающих подписи за Путина.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова намерена выяснить, действительно ли член избирательной комиссии Екатеринбурга собирал подписи в поддержку выдвижения на президентские выборы Владимира Путина. Как сообщало "Уралинформбюро", член муниципального избиркома с правом решающего голоса Эльдар Валиуллин был замечен в числе активистов общественного движения "Волонтеры Победы", собирающих автографы за баллотирующегося на новый срок действующего главу РФ.

"Мы узнаем у наших коллег из Свердловской области, что там происходит на самом деле, и на следующем заседании комиссии озвучим", - прокомментировала сообщения СМИ о данной ситуации председатель ЦИК Элла Памфилова агентству ТАСС.

Ранее "Уралинформбюро" пыталось выяснить, не нарушает ли член горизбиркома Эльдар Валиуллин федеральный закон "О выборах Президента РФ", участвуя в сборе подписей. Однако, по мнению главы избирательной комиссии Екатеринбурга Ильи Захарова, его подчиненные имеют право присутствовать на акциях по сбору подписей в поддержку кандидатов на выборах любого уровня.

Стоит напомнить, что действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо набрать и представить в ЦИК до 31 января не менее 300 тысяч подписей избирателей. По закону, в одном регионе можно собрать не более 7,5 тысяч автографов.

Ранее по теме:

Члена избиркома Екатеринбурга заподозрили в нарушении закона

Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца