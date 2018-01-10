Из-за денег.

Свердловский областной суд принял решение о приостановлении деятельности на территории региона двух политических партий - "Партии свободных граждан" и "Российской партии народного управления". Истцом в процессах выступило Главное управление Министерства юстиции РФ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, реготделение "Партии свободных граждан" не предоставило в избирательную комиссию Свердловской области сведения о поступлении и расходовании средств политобъединения. Аналогичное нарушение совершило отделение "Российской партии народного управления", помимо этого не предоставившее в облизбирком информацию о продолжении своей работы.

Согласно решению инстанции, деятельность партий должна быть приостановлена на полгода. Оспорить решение политики могут в течение месяца.