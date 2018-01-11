И представителя "Родины" за компанию.

Первое пленарное заседание Госдумы в 2018 году для представителей фракции ЛДПР оказалось под угрозой срыва. У либерал-демократов исчезли пластиковые карточки для регистрации и голосования, из-за чего парламентарии не смогли высказаться по текущей повестке, передает "Уралинформбюро".

О происшествии в Twitter сообщил депутат Михаил Дегтярев: "Кто-то украл 30 из 40 карточек депутатов ЛДПР. Зарегистрироваться, выступать не можем. У ВВЖ (Владимира Жириновского - прим.ред.) отключен микрофон, расследуем".

По словам парламентария, пропала также карта депутата Алексея Журавлева, представляющего в Госдуме "Родину" и сидящего в зале заседаний рядом с либерал-демократами. "Злоумышленник, видимо, очень спешил", - заключил Дегтярев.

Впрочем, как рассказал "Уралинформбюро" собственный источник в ЛДПР, никакой провокации не было и "злоумышленник" уже найден.

"Сотрудник Госдумы еще в конце декабря прошлого года, после последнего заседания, прибирался в зале заседаний и случайно то ли выбросил, то ли забрал себе эти карточки. Они уже нашлись и будут перепрограммироваться", - пояснил инсайдер.

В 14.30 в ходе пленарного заседания объявлен первый перерыв. По его завершении депутаты фракции ЛДПР должны получить обновленные карточки для регистрации и голосования.