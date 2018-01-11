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Екатеринбургские школы отремонтировали на "депутатский миллион"10 января в 16:11

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Денег хватило на пять учреждений.

Депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев рассказал, на что в 2017 году он потратил "депутатский миллион". Деньги, выделенные из Резервного фонда региона, парламентарий направил на решение проблем благоустройства школ в Октябрьском районе Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро".

"Депутатский миллион" распределился среди пяти учебных заведений. В школе №14 на 200 тысяч рублей установили новые пластиковые окна, в школе № 62 на 150 тысяч сделали ремонт. В гимназии №47 на такую же сумму улучшили освещение, а в учебном заведении №47 на 245 тысяч рублей купили оборудование в пищеблок столовой. Для учеников школы № 43 приобрели интерактивные доски на сумму 236,6 тысячи рублей.

"В ближайшее время постараюсь побывать в этих школах, чтобы воочию посмотреть на все отремонтированное и приобретенное", - сообщил агентству депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

Стоит отметить, что так называемые "депутатские миллионы" выделяются из Резервного фонда Свердловской области и направляются на решение проблем конкретных избирательных округов.

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