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Президент Эквадора показал Ассанжу на дверь10 января в 16:33

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Посольства в Лондоне.

Эквадор готов выставить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из здания своего посольства в Лондоне. Сейчас ведутся поиски посредника для выработки соглашения с Великобританией о дальнейшей судьбе "узника", пишет Daily Mail.

Поводом для такого решения президента Эквадора Ленина Морено стали Twitter-высказывания Ассанжа относительно союзников приютившего его государства, в частности он выступил в поддержку каталонских сепаратистов.

Джулиан Ассанж поселился в посольстве южноамериканского государства в столице Британии в 2012 году, чтобы избежать ареста по обвинению в изнасиловании и сексуальном нападении в Швеции, передает "Уралинформбюро".

В мае 2017 года шведские прокуроры сняли с основателя WikiLeaks обвинения, но он продолжает оставаться в консульском здании, так как опасается экстрадиции в Соединенные Штаты и суда за публикацию в Сети секретных американских документов.

Кроме того, в Британии ему все еще грозит арест за нарушение условий залога пять лет назад.

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