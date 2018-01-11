Ну вот и начались атаки на мои штабы. Избивают моих сборщиков, взламывают двери, передают пакеты с угрозами, рассылают письма. Все это происходит одновременно, так, словно, к этому давно готовились. Будто это все исходит из одного координирующего центра. Я уже писала, что в Королеве избили моего сборщика Сергея Селюкова. Прямо при сборе подписей. В итоге вывихи, ссадины, синяки. Сегодня в Орле моей сборщице Валентине Шаховой порвали куртку и подписные листы. Тоже прямо при сборе подписей набросился какой-то мужчина. Валентине между тем 57 лет. В Петербурге перед входом в мой штаб, прямо на улице, написали «жидовка – не президент», а потом подкинули конверт с угрозами. Глупо конечно говорить, что я – русский человек,хотя во мне много разных кровей, и что все детство провела у бабушке в Брянске, что сама фамилия Собчак (с ударением на первый слог) – польская, достаточно просто погуглить. Но мне стыдно, что в моем родном городе, в Петербурге, еврейство по-прежнему может являться даже не отягчающим обстоятельством, а виной. Раз еврей, значит не сможешь быть президентом, губернатором, мэром. Мой муж – Максим – еврей. И мой сын Платон значит еврей . И я горжусь своим мужем, своим сыном, их национальностью и тем, что я могу смело говорить об этом. Я буду последовательно и жестко бороться с любыми проявлениями антисемитизма, шовинизма, гомофобии и других унижающих человека мерзостей. До конца! Только я это написала, как получила информацию, что некая общественная организация «Гражданский патруль» угрожает всем моим штабам, планомерно разослав всем их руководителем письмо с предупреждениями о том, что все они занимаются экстремистской деятельностью. Якобы мои слова о международном статусе Крыма незамедлительно влекут за собой соответствующие юридические последствия. На самом деле последствия возникнут у т.н. "Гражданского контроля" и его главы некоего Р.В.Антонова. Мой адвокат Константин Добрынин уже обратился с заявлением в прокуратуру с требованием провести проверку т.н. «Гражданского контроля» и выступить с иском о ликвидации этой организации в связи с нарушением действующего законодательства. Мы будем бороться за свои гражданские права!
Собчак подала заявление в прокуратуру на недругов10 января в 19:12
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Из "Гражданского патруля".
Адвокат потенциального кандидата в президенты РФ Ксении Собчак подал очередное заявление в прокуратуру. На этот раз жалоба отнюдь не на "мучителей" собак. Объектом пристального внимания надзорного ведомства должна стать общественная организация "Гражданский патруль", на днях разославшая руководителям предвыборных штабов кандидата "против всех" письма с предупреждениями о том, что все они занимаются экстремистской деятельностью. Об этом Ксения Собчак рассказала в своем аккаунте в Instagram, пригрозив "патрульным" ликвидацией их организации, передает "Уралинформбюро".
Кроме того, телеведущая посетовала, что избивают сборщиков подписей в ее поддержку, а ее саму в родном городе на Неве называют не иначе как "жидовка".
"В Петербурге перед входом в мой штаб, прямо на улице, написали «жидовка – не президент», а потом подкинули конверт с угрозами.
Глупо конечно говорить, что я – русский человек,хотя во мне много разных кровей, и что все детство провела у бабушке в Брянске, что сама фамилия Собчак (с ударением на первый слог) – польская, достаточно просто погуглить.
Но мне стыдно, что в моем родном городе, в Петербурге, еврейство по-прежнему может являться даже не отягчающим обстоятельством, а виной. Раз еврей, значит не сможешь быть президентом, губернатором, мэром.
Мой муж – Максим – еврей. И мой сын Платон значит еврей . И я горжусь своим мужем, своим сыном, их национальностью и тем, что я могу смело говорить об этом. Я буду последовательно и жестко бороться с любыми проявлениями антисемитизма, шовинизма, гомофобии и других унижающих человека мерзостей. До конца!" - пишет Ксения Собчак (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
Стоит отметить, что в конце декабря 2017 года теледива грозила Генпрокуратурой вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину. Поводом для этого стала демонстрация сербскому президенту Александру Вучичу новой разработки российских ученых - жидкостного дыхания на примере таксы. Эксперимент по "утоплению" собаки Собчак приравняла к уголовному преступлению.
О своем намерении баллотироваться в президенты дочь первого в современной России мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака сообщила 18 октября минувшего года.
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