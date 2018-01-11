Из "Гражданского патруля".

Адвокат потенциального кандидата в президенты РФ Ксении Собчак подал очередное заявление в прокуратуру. На этот раз жалоба отнюдь не на "мучителей" собак. Объектом пристального внимания надзорного ведомства должна стать общественная организация "Гражданский патруль", на днях разославшая руководителям предвыборных штабов кандидата "против всех" письма с предупреждениями о том, что все они занимаются экстремистской деятельностью. Об этом Ксения Собчак рассказала в своем аккаунте в Instagram, пригрозив "патрульным" ликвидацией их организации, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, телеведущая посетовала, что избивают сборщиков подписей в ее поддержку, а ее саму в родном городе на Неве называют не иначе как "жидовка".

"В Петербурге перед входом в мой штаб, прямо на улице, написали «жидовка – не президент», а потом подкинули конверт с угрозами.

Глупо конечно говорить, что я – русский человек,хотя во мне много разных кровей, и что все детство провела у бабушке в Брянске, что сама фамилия Собчак (с ударением на первый слог) – польская, достаточно просто погуглить.

Но мне стыдно, что в моем родном городе, в Петербурге, еврейство по-прежнему может являться даже не отягчающим обстоятельством, а виной. Раз еврей, значит не сможешь быть президентом, губернатором, мэром.

Мой муж – Максим – еврей. И мой сын Платон значит еврей . И я горжусь своим мужем, своим сыном, их национальностью и тем, что я могу смело говорить об этом. Я буду последовательно и жестко бороться с любыми проявлениями антисемитизма, шовинизма, гомофобии и других унижающих человека мерзостей. До конца!" - пишет Ксения Собчак (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Стоит отметить, что в конце декабря 2017 года теледива грозила Генпрокуратурой вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину. Поводом для этого стала демонстрация сербскому президенту Александру Вучичу новой разработки российских ученых - жидкостного дыхания на примере таксы. Эксперимент по "утоплению" собаки Собчак приравняла к уголовному преступлению.

О своем намерении баллотироваться в президенты дочь первого в современной России мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака сообщила 18 октября минувшего года.