В коридорах Белого дома.

12 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально назначит на пост министра международных и внешнеэкономических связей региона проректора УрФУ по общим вопросам Василия Козлова. Об этом "Уралинформбюро" стало известно из собственных источников.

По словам собеседника агенства, сегодня Андрей Соболев, который возглавляет ведомство с приставкой "и.о.", освободит рабочий кабинет.

Соболев официально был назначен на должность главы министерства международных и внешнеэкономических связей в августе 2013 года, а 1 февраля 2017 года после масштабной правительственной реформы на Среднем Урале вновь утвержден на посту. Однако после выборов губернатора области, которые состоялись 10 сентября, он работает в должности исполняющего обязанности.

Стоит отметить, что министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области с 2004-го по 2007 год возглавлял нынешний ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.