×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ректор УрФУ "потерял" министра КозловаСегодня в 14:24

  • Текст

В коридорах Белого дома.

12 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально назначит на пост министра международных и внешнеэкономических связей региона проректора УрФУ по общим вопросам Василия Козлова. Об этом "Уралинформбюро" стало известно из собственных источников.

По словам собеседника агенства, сегодня Андрей Соболев, который возглавляет ведомство с приставкой "и.о.", освободит рабочий кабинет.

Соболев официально был назначен на должность главы министерства международных и внешнеэкономических связей в августе 2013 года, а 1 февраля 2017 года после масштабной правительственной реформы на Среднем Урале вновь утвержден на посту. Однако после выборов губернатора области, которые состоялись 10 сентября, он работает в должности исполняющего обязанности.

Стоит отметить, что министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области с 2004-го по 2007 год возглавлял нынешний ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×