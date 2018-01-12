В рабочее кресло.

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских назначил нового федерального инспектора в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом "Уралинформбюро" рассказали пресс-службе ГФИ по ЯНАО.

Соответствующим распоряжением на должность был назначен Станислав Опарин. До этого он работал в аппарате полпреда на посту консультанта, а затем советника департамента по реализации общественных проектов.

Ранее должность федерального инспектора по ЯНАО занимал Данила Трубинов. В июне 2017 он был назначен главным федеральным инспектором по Свердловской области.