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Холманских посадил нового федерального инспектора на Ямале11 января в 15:36

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В рабочее кресло.

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских назначил нового федерального инспектора в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом "Уралинформбюро" рассказали пресс-службе ГФИ по ЯНАО.

Соответствующим распоряжением на должность был назначен Станислав Опарин. До этого он работал в аппарате полпреда на посту консультанта, а затем советника департамента по реализации общественных проектов.

Ранее должность федерального инспектора по ЯНАО занимал Данила Трубинов. В июне 2017 он был назначен главным федеральным инспектором по Свердловской области.

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