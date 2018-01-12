Для защиты интересов бизнеса.

Свердловское управление федеральной антимонопольной службы направило в Арбитражный суд региона заявление с требованием привлечь сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба к административной ответственности. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Антимонопольщики встали на сторону десятков предпринимателей, которые ранее жаловались на неудобную для их бизнеса схему размещения нестационарных объектов на территории города на 2017-2018 годы, а также на параметры включения субъектов предпринимательской деятельности в эту схему.

Как уточнили в УФАС по Свердловской области, в вынесенном ранее предписании речь шла о заявлении нескольких бизнесменов, которых возмутил отказ мэрии включить в схему размещения нестационарных объектов предложенные ими киоски. В общей сложности чиновники отказали нескольким десяткам закусочных, киоскам "Овощи-фрукты", а также павильонам розничной торговли и одной обувной мастерской.

Позицию ФАС поддерживает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, который считает, что многочисленные отказы администрации свидетельствуют "о превышении полномочий администрации города Екатеринбурга в части установления политики в области деятельности, проводимой в ущерб малоформатной торговли".

Между тем, региональная ФАС признала, что мэрия нарушила закон о торговле и выдала предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Предписание чиновники проигнорировали, что и стало поводом для обращения в суд.

"Мы направили заявление в Арбитражный суд Свердловской области о повторном нарушении должностного лица. Именно эта инстанция, согласно нормам КоАП РФ, может установить размер штрафа", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбургская мэрия должна будет заплатить за пренебрежительное отношение к Закону о защите конкуренции и Закону о торговой деятельности.