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"Медведи" выбрали дату праймеризСегодня в 12:34

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В 2018 году.

"Единая Россия" определилась с датой проведения предварительного голосования в 2018 году. Оно состоится 3 июня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе партии.

"Решение о проведении процедуры предварительного голосования принимается региональными политическими советами с 26 марта по 2 апреля. В тот же период формируются организационные комитеты – за 68-61 день", - пояснил замсекретаря генсовета Виктор Селиверстов.

По его словам, в регламенте проведения процедуры предварительного голосования произошли и другие изменения. "Окружные счетные комиссии формируются не позднее 13 мая. Дебаты проводятся в любые дни по решению оргкмитетов в нерабочее время с 13 апреля по 27 мая. Места голосования устанавливаются не позднее 13 мая, бюллетени должны быть изготовлены не позднее 27 мая", - пояснил он.

Смена даты праймериз важна и для Свердловской области: в сентябре текущего года в Екатеринбурге пройдут выборы депутатов муниципальной думы, а в регионе - выборы представительных органов ряда городов.

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