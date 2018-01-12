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Египет для российских туристов остается под запретомСегодня в 14:09

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Ростуризма.

Туристы из России еще не скоро попадут на курорты Египта. Ростуризм позволил туроператорам формировать путевки исключительно на базе постоянного авиасообщения с Каиром, передает "Уралинформбюро".

Перевозка российских туристов воздушным транспортом в другие города Египта, в том числе с пересадкой в Каире, недопустима, так как противоречит указу президента, сообщили в ведомстве. Под запретом и автобусные перевозки. Также туроператоры не могут организовывать трансферы из столицы арабской станы и бронировать отели, пишут "Ведомости".

Авиасообщение с Египтом Россия приостановила в октябре 2015 года. Поводом послужил взрыва на борту лайнера Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург. Взрывное устройство сработало через 20 минут после вылета из аэропорта Египта, жертвами теракта стали более 200 человек.

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