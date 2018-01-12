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Куйвашев обновил свердловский кабминСегодня в 12:52

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Он назначил нового министра.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о назначении нового министра международных и внешнеэкономических связей региона. Им стал проректор по общим вопросам УрФУ Василий Козлов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

В числе первоочередных задач, стоящих сегодня перед министерством, губернатор назвал развитие контактов с зарубежными партнерами, проведение игр чемпионата мира по футболу и продвижение российской заявки на ЭКСПО-2025.

"Задачи, стоящие перед министерством международных и внешнеэкономических связей, более чем обширны. Свердловская область ведет активную международную деятельность - и по продвижению региона, и по привлечению зарубежных инвестиций. Предлагаю вам заняться этой работой. Уверен, что ваши знания и умения придадут новый импульс развитию этих направлений", - отметил Евгений Куйвашев.

Василий Козлов родился Свердловске. В 1996 году окончил физико-технический факультет УПИ (ныне УрФУ) по специальности "инженер-физик", в 1999 году - институт переподготовки кадров Высшей школы экономики по специальности "менеджмент".

В октябре 2007 года он был назначен советником председателя правительства Свердловской области, в 2010 году - проректором по общим вопросам Уральского федерального университета.

К исполнению служебных обязанностей новый министр приступит 15 января.

Стоит напомнить, что с 2013 года министерство международных и внешнеэкономических связей возглавлял Андрей Соболев. С сентября 2017 года после того, как Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора и областное правительство сложило полномочия, он продожал возглавлять ведомство, но с приставкой "и.о.".

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