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Екатеринбуржцы сами выберут кандидатов в депутаты гордумы12 января в 18:17

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От "Единой России".

В муниципалитетах с населением свыше 1000 человек праймериз "Единой России" в 2018 году будет проходить по максимально открытой модели. Такое решение принял президиум генсовета партии. По мнению "медведей", такая модель предварительного голосования - лучший способ выявить действительно сильнейших кандидатов в том или ином регионе, передает "Уралинформбюро".

"Кроме того, речь идет о предотвращении скандалов и закулисных игр, исключении вмешательства админресурса", - подчеркнул секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Предварительное голосование состоится 3 июня. По словам замсекретаря генсовета партии Виктора Селиверстова, его участники будут выдвигаться "по одномандатным округам, партийным округам", также будет возможно "выдвижение по тому и другому округу в рамках территории этого избирательного округа". Поддержать своего кандидата получит шанс любой человек, у которого есть право голоса, а победители войдут в предвыборные списки партии.

Что касается непосредственного участия в праймериз "Единой России", претендовать на это, отметил Селиверстов, не смогут только представители иных партий, а также судимые или имеющие за границей вклады и счета россияне.

В последний раз предварительное голосование ЕР в настолько открытом формате проходило на Среднем Урале весной 2016 года - в преддверии выборов депутатов регионального Заксобрания и Госдумы РФ. Осенью 2018 года жители Екатеринбурга и ряда свердловских городов будут выбирать депутатов муниципальных дум.

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