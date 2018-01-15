Использующих "административный рычаг давления".

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ направлена жалоба от курганских коммунистов на использование административного рычага давления при сборе подписей за кандидата в президенты страны Владимира Путина. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе КПРФ.

В документе отмечается, что 11 января 2018 года в цехе №120 ОАО "Курганмашзавод" осуществлялся сбор подписей среди сотрудников в рабочее время. При этом накануне администрация обязала всех работников цеха принести удостоверяющие личность документы.

Коммунисты подчеркивают, что у них имеется информация об использовании административного ресурса при сборе подписей и в других организациях , в числе которых Федерация профсоюзов области и некоторые социальные учреждения. В ряде случаев "это вызвало протест в трудовых коллективах".

"Использование административного ресурса в разворачивающейся избирательной кампании является грубым нарушением выборного законодательства и ущемляет конституционные права граждан", - отмечают составители жалобы.