На переговорах с российской стороной.

Россия начала мировое турне в поддержку заявки Екатеринбурга за право принять ЭКСПО-2025. Первыми представители заявочного комитета встретились в Эр Рияде с министром культуры и информации Саудовской Аравии Авадом бен Салех аль-Авадом и исполнительным директором государственной организации по культуре королевства Ахмедом аль-Мазидом.



Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АНО "Заявочный комитет ЭКСПО-2025", встреча, где была презентована заявка Екатеринбурга, продолжалась более полутора часов. На переговорах присутствовали посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов и гендиректор ТМК Middle East Дмитрий Тыркба.



По окончанию встречи министр Авад бен Салех аль-Авад высоко оценил качество российской заявки.



Фото: АНО "Заявочный комитет ЭКСПО-2025"

Всего с 14 января по 30 марта представители Заявочного комитета ЭКСПО-2025 посетят 150 стран, где будут продвигать заявку Екатеринбурга на право принять международную выставку. Первыми в российском вояже будут ближневосточные страны – Бахрейн, Ливан, Иордания, Иран, Кувейт, Оман и Катар, Тайланд, Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Бангладеш, Афганистан и Пакистан.

Место проведения ЭКСПО-2025 станет известно в ноябре 2018 года после голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок. Помимо Екатеринбурга на выставку претендуют Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).