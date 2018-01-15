И озвучил имя аутсайдера.

Отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах (если бы они состоялись в ближайшее воскресенье) готовы 73,8% избирателей. Таковы данные опроса ВЦИОМ, проведенного в середине января 2018 года, передает "Уралинформбюро".

За Павла Грудинина готовы проголосовать 7,2% опрошенных, за Владимира Жириновского – 4,7%, за Ксению Собчак – 1%, за Григория Явлинского – 0,6%, за Бориса Титова – 0,3%.

Среди тех, кто точно решил пойти на выборы (67%), за Владимира Путина готовы отдать свои голоса 81,1%, Павла Грудинина – 7,6%, Владимира Жириновского – 4,2%, Ксению Собчак – 0,7%, Григория Явлинского – 0,6%, Бориса Титова – 0,4%.

Лидером антирейтинга претендентов на главный пост страны стала кандидат "против всех" Ксения Собчак: 89,8% респондентов сказали, что не отдадут свой голос за нее ни при каких обстоятельствах. Далее следуют Явлинский (44,8%), Жириновский (44,6%), Титов (28,9%), Грудинин (28,2%). Антирейтинг Путина составляет 3,9%.

Также социологи отмечают, что 64% опрошенных россиян уверены, что предвыборная борьба между кандидатами в президенты проходит открыто и честно.