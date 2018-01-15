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Кандидат в президенты от КПРФ встретится со сторонниками в ЕкатеринбургеСегодня в 17:43

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Грудинин едет на Урал.

Кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин приедет в Екатеринбург через пару недель в рамках предвыборной кампании. Он планирует встретиться со сторонниками и журналистами, передает "Уралинформбюро".

О командировке кандидата в президенты от коммунистов на Средний Урал сообщил на своей странице в Facebook первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, депутат Заксобрания региона Александр Ивачев. По его словам, Грудинин прибудет в Екатеринбург 1 февраля.

"Все подробности будут позднее. Сейчас определяемся с площадками", - уточнил он.

Ранее в уральской столице побывали три претендента на главный пост в стране. В конце 2017 года в Свердловскую область приезжали Григорий Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак.

Павел Грудинин был выдвинут кандидатом в президенты страны от КПРФ лидером партии Геннадием Зюгановым 23 декабря 2017 года.

12 января ЦИК зарегистрировал беспартийного директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" как кандидата в президенты.

Ранее по теме:
Выборы президента пройдут без Зюганова

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