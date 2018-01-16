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В 2018 году вырастут расходы на Госдуму15 января в 18:13

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И превысят 10 миллиардов.

По сравнению с прошлым годом расходы на содержание народных избранников в Госдуме в этому году вырастут на 8,4%. Зарплаты парламентариев и их думских помощников обойдутся госказне в 3,4 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

Всего содержание Госдумы будет стоить 10,69 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на смету нижней палаты. Рост финансирования связан с увеличением расходов на деятельность парламентариев в регионах, а также на индексацию депутатских зарплат на 4%.

Также увеличатся траты на обновленное парламентское телевидение и на международную деятельность.

Впрочем, самая большая статья расходов – зарплаты народных избранников и их помощников в округах. На это уйдет 3,4 миллиарда казенных рублей, что на 216 миллионов больше, чем в прошлом году. На взносы в международные организации Дума потратит 76,8 миллиона рублей, на статью "Телевидение и радиовещание" - 344 миллиона.

Как ранее рассказывала глава регламентного комитета палаты Ольга Савастьянова, депутатам хотелось бы "полноценного информирования о деятельности Госдумы, о работе депутатов в регионах, чтобы все форматы были востребованы, чтобы был творческий подход к тому, что делает Дума, разносторонний взгляд".

В 2017 году депутаты сэкономили 706,3 миллиона рублей. В частности, депутаты потратили меньше, чем планировали на зарплаты свои и своих помощников, а также на заграничные командировки и госзакупки.

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