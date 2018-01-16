В Прикамье выбирают главу фонда капремонтаСегодня в 11:09
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Одного из четверых.
В Пермском крае на должность директора фонда капитального ремонта региона претендовало пять человек. После заседания комиссии по отбору кандидатов, на одного претендента стало меньше. Он отсеялся на первом этапе конкурса, передает "Уралинформбюро".
Среди желающих занять вакантное кресло - нынешний глава фонда Дмитрий Баранов, руководитель управляющей компании ООО "Фемида" Станислав Зимин, начальник юридического отдела ООО "Д-Марк" Николай Вторушин, главный инженер "СК "Пигмалион" Александр Головачев, а также Михаил Альметов, который не представил в комиссию документы об опыте работы, поэтому его кандидатуру сразу сняли с участия в гонке за должностью.
"Конкурс состоит из трех этапов. Первый - отбор по формальным основаниям. Это - соответствие заявок требованиям федерального законодательства и квалификации. К этому относится опыт работы и образование. Второй этап - тестирование в Министерстве строительства и ЖКХ России. Принципиально важно, что это идет на уровне правительства России. Те, кто успешно проходят этот этап, переходят на третий - собеседование. Подготовка доклада о своем видении фонда капремонта. В отборочной комиссии - представители СМИ, ряд чиновников краевого правительства и депутаты ЗС. Выборка репрезентативна, поэтому решение является независимым", - пояснил 59.ru руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальев.
Протокол заседания комиссии направлен в федеральный Минстрой, где в свою очередь должны назначить дату тестирования. Кандидатам предстоит продемонстрировать свои знания законов о фонде капремонта, а также сферы ЖКХ и строительства, и их региональных особенностей, а главное — знание Жилищного кодекса.
Скромное количество заявок эксперты связывают со сложностью работы и накопившимися проблемами, которые новому руководителю фонда предстоит решать в первую очередь.
Стоит напомнить, что фонд капремонта начал работать с 2015 года. За это время в Прикамье сменилось несколько его глав. Последний - Дмитрий Баранов был назначен летом 2017 года и до сих пор является исполняющим обязанности.
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