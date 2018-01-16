Ход голосования и его итоги.

Выборные участки Екатеринбурга к выборам президента России в марте 2018 года оборудуют новыми комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в избирательной комиссии уральской столицы, КОИБами будут оборудованы 497 участков города. Наибольшее число электронных ящиков (97) установят в Орджоникидзевском районе.

"Планируется, что видеонаблюдение будет доступно с 512 участков города, что позволит всем интересующимся в онлайн-режиме следить за ходом голосования и подведением его итогов", - добавили в избиркоме.

Как сообщалось ранее, Свердловская область потратит почти 375,4 миллиона рублей на подготовку и проведение выборов президента РФ. Такую сумму региону выделил Центризбирком. Львиная доля средств (почти 350 миллионов рублей) уйдет на финансирование нижестоящих избирательных комиссий, 25,6 миллиона - траты облизбиркома на "исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов".

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