×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Выборы президента екатеринбуржцам покажут онлайнСегодня в 11:24

  • Текст

Ход голосования и его итоги.

Выборные участки Екатеринбурга к выборам президента России в марте 2018 года оборудуют новыми комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в избирательной комиссии уральской столицы, КОИБами будут оборудованы 497 участков города. Наибольшее число электронных ящиков (97) установят в Орджоникидзевском районе.

"Планируется, что видеонаблюдение будет доступно с 512 участков города, что позволит всем интересующимся в онлайн-режиме следить за ходом голосования и подведением его итогов", - добавили в избиркоме.

Как сообщалось ранее, Свердловская область потратит почти 375,4 миллиона рублей на подготовку и проведение выборов президента РФ. Такую сумму региону выделил Центризбирком. Львиная доля средств (почти 350 миллионов рублей) уйдет на финансирование нижестоящих избирательных комиссий, 25,6 миллиона - траты облизбиркома на "исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов".

Ранее по теме:
Свердловский избирком получил от ЦИК миллионы на "шарики"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Президентская кампания-2018»

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×