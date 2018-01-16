Откроется 17 января.

В Свердловской области определились с местом для предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина. Согласно информации на официальном сайте кандидата, он расположился на проспекте Ленина, 8 в Екатеринбурге, передает "Уралинформбюро".

Сейчас в этом здании находится жилой комплекс "Главный проспектЪ": на 3-9 этажах расположены квартиры, на 10-11 – пентхаусы.

Открытие свердловского регионального штаба Путина состоится 17 января в 18.00. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сопредседатель областного отделения ОНФ Анастасия Немец, вошедшая в число доверенных лиц "кандидата №1".

В других регионах УрФО штабы Путина находятся по следующим адресам: Челябинск – проспект Ленина, 35, Тюмень – улица Советская, 55, Ханты-Мансийск – улица Коминтерна, 17, Курган – улица Пушкина, 108.

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