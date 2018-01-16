По собственному желанию.

Глава минэкологии Челябинской области Ирина Гладкова подала в отставку. Информацию об этом "Уралинформбюро" подтвердили в пресс-службе губернатора Южного Урала.

"Ирина Александровна написала заявление на имя губернатора по собственному желанию. Борис Александрович рассмотрит его в ближайшее время. Если заявление будет удовлетворено, состоится назначение исполняющего обязанности министра", - пояснил пресс-секретарь Бориса Дубровского Дмитрий Федечкин.

Ирина Гладкова была назначена исполняющим обязанности министра по радиационной и экологической безопасности Челябинской области в октябре 2014 года, а с 1 января 2015-го стала региональным министром экологии.

По неофициальной информации, Ирина Гладкова работает до пятницы, затем ее обязанности будет исполнять начальник управления охраны окружающей среды ведомства Яна Куприкова.