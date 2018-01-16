Муниципальных дум.

Главы городов, выбранные депутатами из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, работают лучше тех, кто выбран электоратом напрямую. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает "Уралинформбюро".

"Вы знаете, я не однократно замечал, что там, где мы сегодня имеем выбранных мэров через конкурс, подотчетность градоначальников представительному органу местного самоуправления гораздо больше. Кроме того, у мэров, избранных по конкурсу, отсутствует жесткий конфликт с местными думами. Это очень важно, так как это положительно влияет на развитии того или иного муниципалитета", - отметил он.

Впрочем, губернатор подчеркнул, что его мнение не должно отразиться на решении парламентариев Екатеринбурга, которым предстоит решить, как в уральской столице в сентябре 2018 года пройдут выборы главы.

Кроме того, система прямых выборов градоначальника существует и в Нижнем Тагиле.

"Решать будут депутаты, и как они решат, ту сторону мы и поддержим. Я не форсирую никакие события и не хочу говорить никаких прогнозов, но если депутаты этих муниципалитетов примут такое решение, то я против не буду", - уточнил Куйвашев.

Стоит напомнить, что в регионе с прошлого года ведутся споры об изменении системы избрания мэра уральской столицы - с прямых выборов на так называемую "советскую" модель, когда главу на основании конкурсных процедур выбирает городской парламент.

По словам инсайдеров "Уралинформбюро", соответствующие поправки в законодательство могут быть вынесены на обсуждение свердловского Заксобрания после президентских выборов в марте этого года.

Между тем, срок полномочий действующего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана истекает в сентябре 2018-го.

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