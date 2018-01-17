За неисполнение решения суда.

Судебные приставы Челябинской области взыскивают 60 миллионов с Юрия Карликанова. Информация размещена в открытой базе ведомства. ФИО, дата рождения и место жительства должника полностью совпадают с данными заместителя председателя южноуральского Законодательного Собрания.

Всего за Юрием Карликановым числится пять долгов, самый крупный – 24 миллиона. Все неуплаченные исполнительские листы – штрафные санкции за неисполнение решения суда.

В пресс-службе областного управления ФССП "Уралинформбюро" рассказали, что у должника было пять дней для добровольной оплаты. Однако непогашенные сборы "висят" с 28 ноября 2017 года. Теперь к нему применят принудительные меры взыскания.

На вопрос, является ли должник заместителем председателя ЗакСо Челябинской области, в пресс-службе ведомства ответили: "Таких совпадений не бывает. Это же не Иванов".

Стоит отметить, что депутат областного ЗакСо Юрий Карликанов возглавляет совет директоров ООО "ПКО "Челябинск-стройиндустрия", является членом правления НП "Саморегулируемая организация "Союз строительных компаний Урала и Сибири" и Челябинской региональной общественной организации "Союза промышленников и предпринимателей". Кроме того, Карликанов – первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в органе госвласти региона.