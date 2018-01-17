В Дегтярске депутаты-единороссы во второй раз сорвали выборы главыСегодня в 11:49
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Не явившись на заседание.
Обезглавленный больше года назад Дегтярск вновь остался без мэра. 16 января депутаты-единороссы в полном составе не явились на внеочередное заседание местной думы по выбору главы муниципалитета.
Как рассказала "Уралинформбюро" председатель думы Дегтярска Ольга Хисамова, депутаты обязаны рассмотреть кандидатуры на пост градоначальника в течение месяца после вынесения соответствующего решения конкурсной комиссией. Последняя закончила работу 22 декабря 2017 года и тогда же внесла в гордуму имена двух претендентов на вакантную должность.
"По обращению депутатов мы назначили заседание думы на 16 января. Я заранее всех обзвонила, отказа ни от кого не получила. Тем не менее, на заседание депутаты от "Единой России" не явились. Причина неявки в том, что одновременно они провели заседание фракции. Я внимательно изучила устав и нормативные документы "Единой России" – они говорят о том, чтобы работа в рамках партии проводилась не в ущерб прямым обязанностям депутатов. Кроме того, выборы главы – это их обязанность перед населением", - прокомментировала ситуацию Хисамова.
Она добавила, что это уже вторая попытка в 2018 году сорвать выборы главы. Первое заседание должно было состояться в начале января, однако тогда единороссы также проигнорировали его без уважительных причин.
Спикер подчеркнула, что заседание по выборам мэра имеет большой резонанс среди населения, которое уже полтора года живет в ожидании принятия соответствующего решения.
"На заседание записались горожане, представители общественных организаций и инициативных групп. Хотели озвучить свое обращение, собравшее порядка 600 подписей. Суть его сводится к тому, что депутаты обязаны исполнить своим полномочия, избрать, наконец, главу, и снять существующее в городе напряжение", - добавила Ольга Хисамова.
Новое заседание думы Дегтярска назначено на 19 января. На кресло мэра претендуют два кандидата, одобренных комиссией. Это экс-глава контрольного органа Дегтярска Татьяна Васильева и ведущий специалист администрации города по капитальному строительству Наталья Кузнецова.
Сегодня городом формально руководит Игорь Бусахин, чьи полномочия градоначальника истекли еще в октябре 2016 года. С момента окончания его обязанностей дума неоднократно пыталась выбрать нового мэра, однако кандидатов "браковал" председатель конкурсной комиссии.
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