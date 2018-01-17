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В Зауралье уволились два чиновника после скандала с зарплатамиСегодня в 12:53

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Учителей.

В Курганской области в отставку подала директор регионального департамента образования и науки Наталья Бобкова. Губернатор Алексей Кокорин принял отставку чиновницы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы Зауралья.

По официальному сообщению, она покинула пост по собственному желанию ради преподавательской деятельности.

До своего ухода Бобкова уволила начальника управления финансового обеспечения системы образования департамента Елену Никитину.

Поводом для увольнения двух чиновниц, очевидно, стал скандал в Звериноголовком районе. Там средства на стимулирующие выплаты педагогам школы распределили неверно. Деньги ушли техническому персоналу. Учителя взбунтовались и пригрозили остановить образовательный процесс до полной выплаты долгов по зарплате. Для этих целей область направила в регион 3 миллиона рублей. Но денег педагоги так и не увидели.

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